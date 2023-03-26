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Mersin'de bisiklet yolu çöktü

Mersin'de henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı bisiklet yolu çöktü. Çöken yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. 

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 12:51
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Bisiklet yolu çöktü

Mersin'de bisiklet yolu çöktü
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İHA'nın haberine göre, Mersin'in Yenişehir ilçesi üçüncü çevre yolu üzerindeki bisiklet yolunun bir kısmı, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çöktü.

Edinilen bilgilere göre Mersin'in Yenişehir İlçesi Afetevler Mahallesi üçüncü çevre yolu üzerindeki bisiklet yolunun bir kısmı gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çöktü. Yaklaşık 100 metrelik oluşan çökme nedeniyle bölge kısa sürede trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen ekipler, incelemelerde bulundu.

Çökme nedeniyle herhangi bir yaralanma ve olumsuz bir durum yaşanmadığı belirtildi.

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