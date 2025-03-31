Bisiklet yolu için yüzlerce ağaç kesildi: Halk isyan etti

Wavre'de inşa edilen yeni bisiklet yolu için yüzlerce ağacın kesilmesi halkın tepkisini çekti. Çevreye verilen zarar ve yetkililerin süreci yönetme biçimi kamuoyunda tartışma yaratıyor.

N4 karayolu boyunca devam eden projede yüzlerce ağacın kesilmesi çevrecileri ve bölge sakinlerini öfkelendirdi. Halk, yetkililerin süreci şeffaf yürütmediğini ve doğaya geri dönüşü olmayan zararlar verdiğini öne sürüyor. Belediye yetkilileri, projeyi finanse eden ve yöneten kurumların Wavre Belediyesi olmadığını belirtirken, şehir sakinleri ise sorumluluk alınması gerektiğini savunuyor.

İLK AŞAMA KABUL GÖRMÜŞTÜ

2024 yılının Ağustos ayında başlayan bisiklet yolu projesinin ilk aşaması, Wavre ile Louvain-la-Neuve arasında bir bağlantı kurarak hayata geçirilmişti. Çalışmalar nedeniyle trafik akışında aksamalar yaşansa da, projenin genel olarak olumlu karşılandığı görülmüştü. Ancak, yeni aşamayla birlikte Brüksel yönünde uzatılması planlanan yol için çok sayıda ağacın kesilmesi, projeye yönelik desteğin hızla azalmasına neden oldu.

BÜYÜK BİR HATA MI?

Wavre'de beş yıldır yaşayan 42 yaşındaki Astrid isimli bir bölge sakini, yapılan değişiklikleri ağır bir dille eleştirdi. "İlk aşama mantıklıydı ancak şimdi yapılanlar doğaya büyük bir zarar veriyor. Yüzlerce ağacın kesilmesi kabul edilemez" diyerek tepkisini dile getirdi. Sosyal medya platformlarında da benzer eleştiriler yükseldi. "Bu proje için daha çevreci alternatifler düşünülemez miydi? Eski demiryolu hatları bisiklet yolu olarak değerlendirilemez miydi?" gibi sorular halkın gündemine oturdu.

ÇİFTE STANDART İDDİASI

Bölge sakinleri, bireysel olarak ağaç kesmek istediklerinde kendilerine ciddi bürokratik engeller çıkarıldığını belirtiyor. Astrid, "Bahçemdeki ölü bir ağacı kesebilmek için 40 sayfalık bir belge doldurup yeni ağaç dikme taahhüdünde bulunmam gerekti. Ama kamu otoriteleri istedikleri gibi yüzlerce ağacı kesebiliyor" diyerek bu durumu çifte standart olarak değerlendirdi.

BELEDİYE NE DİYOR?

Wavre Belediye Başkanı Benoît Thoreau, yaptığı açıklamada projenin finansman ve yürütme yetkisinin Wallon Bölgesi ve Sofico'ya ait olduğunu belirtti. Thoreau, "Belediyemizin doğrudan müdahale yetkisi yok ancak çevreyi korumak adına bazı önlemler alacağız. Kesilen ağaçların yerine yeni ağaçlar dikilecek ve bölgedeki görsel etkileri azaltmak için önlemler alınacak" dedi. Ancak, bu adımların ek kamu harcamaları getireceği ve bunun da halkın tepkisini daha da artırabileceği ifade ediliyor.