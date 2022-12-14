Bisikletiyle parktaki demir parmaklıklara saplandı

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda bisiklet sürücüsünün akrobatik hareketleri gündem oldu.
Yürekleri ağza getiren bisiklet sürücüsünün videosu viral oldu.
Bisiklet sürücüsü eğlence parkurunda yokuş aşağı indikten sonra hızını alarak metrelerce yükseğe çıktı ve demir bariyerlere girdi.
Bisikletiyle birlikte demir bariyerlere dik bir şekilde giren çocuk birçok kişiyi korkuttu.
Bununla birlikte videonun devamında çocuğun bisikletini dışarı attığı ve kendisinin demir parmaklıklara saplanmadığı görüldü.
ŞANS ESERİ HAYATTA KALDI
Şans eseri hayatta kalan kişiyi ise çevrede bulunan arkadaşları sakinleştirdi.
Bisiklet sürücüsünün demir bariyerlerin arasından sağ çıkması etraftaki kişileri rahatlatırken söz konusu video sosyal medyada gündem oldu.
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