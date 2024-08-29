Bisikletle Türkiye'ye doğru yola çıktılar

Kaynak: AA
Bisikletle Türkiye'ye doğru yola çıktılar

Almanya’nın Marl kentinde yaşayan iki Türk bisikletleri ile Türkiye’ye gelmek için yola çıktılar.

Marl kentinde bir firmada çalışan 2 Türk Türkiye’ye doğru yola çıktılar. Murat Yaman ve Nedim Karadağ daha önce de Almanya’nın yakınlarındaki çeşitli ülkelere seyahat yapmışlardı. Geçtiğimiz sene Türkiye’ye gelme kararını alan iki arkadaş, "Çok sevdiğimiz memleketimize her yıl arabayla gidiyoruz, bu yıl da bisikletle gitme kararı verdik. Böylece gittiğimiz yolları daha yakından inceleme fırsatı da bulmuş olacağız." dedi.

Yaman konu hakkında yaptığı açıklamada Türkiye’ye yolculuklarının 10-14 gün arasında bitmesini hedeflediklerini belirtti.

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