Bisikletli kadını takip edip mastürbasyon yaptı. Trafikte iğrenç olay

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde trafikte arabanın içerisinde mastürbasyon yapan şoför görüntülendi. Görüntüyü çeken kadın, adamın kendisini uzun bir süre boyunca takip ve aracıyla rahatsız ettiğini öne sürdü.

KAYNAK: Haber Merkezi
Bisikletli kadını takip edip mastürbasyon yaptı. Trafikte iğrenç olay
Bugün sabah saatlerinde bisikletle antrenman yapan bir kadına iğrenç bir saldırıya maruz kaldı. Bostancı - Kartal istikametinde bisiklet süren kadın '41 AKP 666' plakalı araç tarafından takip edildiğini fark etti.
Bir süre boyunca kadın sürücüyü arabasıyla taciz eden araç, kırmızı ışıklarda durunca bisikletli kadın aracın yanına yaklaşarak sürücüyü kameraya almak isterken skandal bir görüntüyle karşılaştı.

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Aracın içindeki erkeğin mastürbasyon yaptığını fark eden kadın, büyük bir korkuya kapıldığı belirtti.

Kadının kendini kayda aldığın gören erkek şoför ise hızlı olay yerinden uzaklaştı.
BİSİKLETLİ KADIN YAŞANANLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde arabanın içerisinde mastürbasyon yapan şoför görüntülendi.
Görüntüyü çeken kadın bisikletçi, şoförün kendisini takip ettiğini söyledi.
Kadın yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle anlattı:
“Sabah bisikletimle Anadolu yakası sahil yolunda antrenmana çıkmıştım. Bostancı-Kartal istikametinde sağ şeritte ilerlerken saat 07:38'de videodaki '41 AKP 666' plakalı aracın beni takip ettiğini fark ettim. Araç özellikle önüme geçip beni yavaşlattı. 4-5 km boyunca benim önümde kaldı ve onu geçmeyeyim diye direksiyonunu ara ara sağa sola kırıyordu ve sağdaki park için ayrılmış ceplere girip yavaşlıyordu.
Bu sırada aracın dikiz aynasından suratındaki ifadeyi görebiliyordum. Ne yaptığını henüz anlamamıştım. O sırada Kartal'da ışıklara takıldı ve telefonumu çıkarıp yan camdan ne yaptığını kaydetmek istedim. Mastürbasyon yaptığını görünce şok oldum ve çok korktum. Benim onu kaydettiğimi gördükten sonra takibi bıraktı ve hızla uzaklaştı."

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