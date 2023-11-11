Bisikletliye çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Adana'da bisiklete çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, bisikletli çocuk ise yaralandı.

KAYNAK: İHA
Bisikletliye çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, motosiklet sürücüsü Ömer Faruk Taşkıran (22), yola aniden çıkan bisikletli Berat Y.’ye (15) çarptı. Taşkıran çarpmanın etkisiyle yerde sürüklenirken, ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Taşkıran’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bisiklet sürücüsü Berat Y. ise ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Berat Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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