Bisikletliye çarpmamak için manevra yaptı, yayaya çarpıp kaçtı; kaza anı kamerada

Olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde sürücünün kaza sonrası olay yerinden kaçtığı görülüyor.

13 Nisan'da Kozan ilçesi Sırkıntı Caddesi'nde gerçekleşen kaza, otomobilin bir bisikletliye çarpmamak için ani manevra yapması sonucu meydana geldi. Kontrolden çıkan araç, yol kenarında yürüyen Yalım'a çarparak ağır yaralanmasına neden oldu. Yaralı, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yalım'ın hayati tehlikesi devam ediyor.

Olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri inceleyen polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.