Sakarya'da BMX Dünya Kupası heyecanı

4 ayrı ülkede, 10 ayrı yarıştan oluşacak takvimde Sakarya’nın yer alacağı müjdesini bizzat açıklayan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Bisiklet Dostu Şehir Sakarya yine bisiklet sporunun kalbi olacak. Bu rüzgâr bir kez daha ilimizde esecek. Heyecanlı ve gururluyuz” dedi.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), 2023 yılı BMX Dünya Kupası Yarışları takvimini yayınladı. Dünya Bisiklet Şehri ve Avrupa Spor Şehri unvanlarına sahip olan Sakarya, yarışta Türkiye’den yer verilen tek şehir oldu.

4 ayrı ülkede, 10 ayrı yarıştan oluşacak 2023 BMX Dünya Kupası Yarışlarının heyecan dolu ilk iki yarışı, 3-4 Haziran tarihlerinde Sakarya’da bulunan Avrupa’nın en kapsamlı bisiklet tesisi Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde gerçekleştirilecek.

Dünyanın en iyileri Sakarya’ya geliyor

2021 UCI BMX Dünya Kupası'nın son dört yarışının ardından şimdi de 2023 yılının ilk iki yarışına ev sahipliği yapacak olan Sakarya’ya birçok ülkeden sporcu ve sporsever toplulukları gelecek. İki gün sürecek nefes kesen yarışlar ise UCI kanalıyla tüm dünyada canlı yayınlanacak.