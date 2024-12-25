Bişkek'te açlık grevi başladı

Kırgız Ombudsman’ı Jamila Jamanbayeva, Bişkek’teki No. 1 Önceki Cezaevi ve Gözaltı Merkezi’ni ziyaret ederek, tutukluların gardiyanlar tarafından dövüldüğü ve 20’den fazla tutuklunun açlık grevine başladığı iddialarını doğruladı. 23 Aralık’ta yapılan denetim sırasında, insan hakları savunucuları birçok tutuklu ile görüşerek, şiddet ve hak ihlallerine dair bulgulara ulaştı.

İlk olarak 20 Aralık’ta başlatılan açlık grevi, tutukluların kendilerine uygulanan güç kullanımına karşı protesto ve avukatlarına sınırsız erişim talebiyle başladı. İki tutuklu, Kırgızistan Devlet Cezaevleri Servisi (SPS) görevlilerinin kendilerine şiddet uyguladığını belirterek, Ombudsman’a başvurdu. Söz konusu tutukluların, tekme ve copla darp edildikleri, vücutlarında morluklar ve şişlikler tespit edildiği bildirildi. Yetkililer, bu tutukluların suç dünyasıyla bağlantılı olduğunu ifade etti. Olayın ardından, tutuklulara tıbbi yardım sağlandı.

21 Aralık itibariyle, gözaltı merkezi yönetimi, avukat görüşmeleri için yeni bir program uygulamaya koydu ve hafta sonları görüşme yasağı getirildi. Ombudsman, Kırgızistan Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre, tutukluların avukatlarıyla her zaman ve her koşulda gizli görüşme yapma hakkı bulunduğunu hatırlattı. Bu bağlamda, Ombudsman’ın ofisi, yeni ziyaret programının yasallığını araştırması için Başsavcılık’a başvurdu. Ayrıca, SPS görevlilerinin şiddet kullanımına ilişkin deliller de savcılığa sunuldu.

20 Aralık’ta, bazı medya organları Bişkek Cezaevi No. 1’de özel kuvvetlerin baskın düzenlediğini ve arama sırasında tutuklulara şiddet uygulandığını bildirmişti. Ardından, açlık grevi haberleri de yayıldı. Ancak, SPS, bu iddiaları yalanlayarak tüm cezaevlerinin normal şekilde işlediğini duyurdu.

Ombudsman Jamila Jamanbayeva, bu vakayı kişisel olarak denetlediğini ve adaletin sağlanması için gereken tüm adımların atılacağını belirtti.