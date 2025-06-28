Bisküvi, Çikolata, Jelibon! 21 ton gıda çöpe gitti

Kaynak: AA / İHA
Bisküvi, Çikolata, Jelibon! 21 ton gıda çöpe gitti

Gaziantep’te zabıta ve Tarım Müdürlüğü’nün ortak denetiminde 21 ton son kullanma tarihi geçmiş gıda ele geçirildi.

Şehitkamil Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ortaklığında Merveşehir Mahallesi'nde bir işletmede yapılan denetimde, depoda bulunan muhtelif markalara ait bisküvi, çikolata, şeker, kruvasan ve jelibon gibi ürünlerin son tüketim tarihinin geçtiği ve ambalaj bütünlüğünün bozulduğu belirlendi.

Yapılan kontrollerde 21 ton ürünün son tüketim tarihinin geçtiğini tespit eden ekipler, ürünlere el koyarak imha etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, halk sağlığını bozacak hiçbir şeye izin vermeyeceklerini belirtti.

Yılmaz, vatandaşların şüphelendikleri işletmeleri kendilerine ihbar etmelerini istedi.

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