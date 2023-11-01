BIST 100 endeksi günün ilk yarısında değer kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,40 azalışla 7.484,26 puana geriledi.

KAYNAK: AA
BIST 100 endeksi günün ilk yarısında değer kaybetti

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 29,84 puan değer kaybetti.

Dün 7.514,10 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 54,75 puan ve yüzde 0,73 değer kazanarak 7.568,86 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.447,67, en yüksek 7.597,82 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,90, mali endeks yüzde 0,78, hizmetler endeksi yüzde 0,57, teknoloji endeksi yüzde 2,49 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 27'si yükselirken, 73'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Tüpraş, Mia Teknoloji, İş Yatırım Menkul Değerler ve Astor Enerji oldu.

Altının onsu 1.983 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 33,29, bileşik getirisi yüzde 36,06 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0550, sterlin/dolar paritesi 1,2140 ve dolar/yen paritesi 151,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 28,3290 liradan, avro 29,9080 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yatay seyirle 1.983 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,8 yükselişle 86 dolardan işlem görüyor.

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