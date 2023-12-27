BIST 100 endeksi günün ilk yarısında geriledi

Dün 7.299,33 puandan kapanış yapan BIST 100 endeksi, güne 17,13 puan ve yüzde 0,23 azalışla 7.282,21 puandan işlem görmeye başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.215,02 puanı, en yüksek 7.282,21 seviyelerini gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,90, hizmetler endeksi yüzde 0,27 azalırken, sanayi endeksi yüzde 0,1, teknoloji endeksi de yüzde 0,33 arttı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 54’ü yükselirken 44’ü değer kaybetti.

En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş ve Türkiye İş Bankası (C) oldu.

ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 67 DOLAR

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1053, sterlin/dolar paritesi 1,2715 ve dolar/yen paritesi 142,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 29,3940 liradan, avro 32,5130 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yatay seyirle 2 bin 67 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,1 artışla 80,6 dolardan işlem görüyor.