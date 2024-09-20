BIST 100 endeksi ilk yarıda değer kaybetti. 20 Eylül 2024

Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,85 puan azalan endeks, toplamda 31 milyar liralık işlem hacmine ulaştı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,21, holding endeksi ise yüzde 0,28 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,33 ile iletişim olurken, en çok gerileyen yüzde 1,9 ile spor oldu.

Borsa haftanın son iş gününe yükselişle başladı

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 4 yıl aradan sonra 50 baz puanlık faiz indirimine gitmesinin ardından "yumuşak iniş" ihtimaline yönelik beklentilerle risk algısını törpülüyor.

Avrupa borsaları güne düşüşle başladı

Analistler, öğleden sonra yurt dışında Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 9.700 puanın destek, 10.000 ve 10.150 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.