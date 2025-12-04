Dün satış baskısının hakim olduğu Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 oranında kayıpla 11.036,82 puandan kapattı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa kıyasla 7,76 puan ve yüzde 0,07 değer kaybıyla 11.029,06 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi yüzde 0,12 yükseliş gösterdi.Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %0,40 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 7,62 ile finansal kiralama ve faktoring oldu.Küresel piyasalarda, ABD’de açıklanan verilerin gelecek hafta faiz indirimi ihtimalini artırmasına rağmen jeopolitik ve mali belirsizlikler risk iştahını baskı altında tutuyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve haftalık para-banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi perakende satışları ile ABD haftalık işsizlik başvurularının izleneceğini belirtirken; teknik olarak BIST 100 endeksinde 10.900 ve 10.800 seviyelerinin destek, 11.100 ve 11.200 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu vurguladı.