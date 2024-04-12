Bit pire gibi zararlı asalak ufak böcekleri öldürüyor. İşte o ot

Doğal sağlık ürünleri, geleneksel tıp alternatifleri arasında popülerlik kazanmaya devam ediyor.

Bu ürünler arasında, sağlığa olan katkılarıyla dikkat çeken mezevek otu gibi şifalı otlar yer alıyor.

Peki, mezevek otu tam olarak nedir?

Mezevek otu, Düğünçiçeğigiller ailesine ait, kuzey yarımkürede yetişen ve birçok farklı türü bulunan bir bitkidir.

Tohumlarında bulunan Delphinine maddesi nedeniyle zehirli özelliklere sahiptir.

Bu bitkinin faydalarına gelince…

Mezevek otu, bit ve pire gibi zararlı parazit küçük böcekleri yok etmek için kullanılır.