Bitcoin alev alev! 1,5 ay sonra heyecanlandıran hareket geldi

Bitcoin, Amerikan ekonomisinin sarsıntılı rüzgarlarında adeta bir fırtına gibi yükseldi. Bir buçuk aylık durgunluğun ardından, federal hükümetin kapanması, istihdam ve imalat sanayisinden gelen hayal kırıklığı yaratan veriler ile Federal Rezerv'in faiz indirimi beklentileri, kripto para piyasalarını ateşledi. Bitcoin fiyatı, dün 119 bin 500 dolarlık zirveyi test ederek yatırımcıları şaşkına çevirdi. Türk saatiyle sabah saatlerinde 118 bin 800 dolar civarında dengelenmeye çalışan lider kripto para, son bir ayda yüzde 5,35'lik primle 114 bin dolardan ekim ayına merhaba demişti. Dünkü yüzde 4,04'lük sıçramayla 118 bin 670 dolardan kapanış yapan Bitcoin, bugün de ivmesini koruyor.

Bu ani hareket, sadece bireysel yatırımcıların değil, kurumsal devlerin de radarına girdi. Piyasalar, ABD'deki siyasi ve ekonomik çalkantıların kripto varlıklarını güvenli liman haline getirdiğini işaret ediyor. Uzmanlar, bu yükselişin geçici bir spekülasyon mu yoksa yeni bir boğa koşusunun habercisi mi olduğunu tartışıyor. Ancak veriler, Bitcoin'in geleneksel finansal araçlardan bağımsız bir direnç gösterdiğini ortaya koyuyor.

HÜKÜMET KAPANMASI: BELİRSİZLİKTEN DOĞAN ALTIN FIRSAT

Amerika Birleşik Devletleri'nde federal hükümetin 1 Ekim'de başlaması, mali piyasalarda domino etkisi yarattı. Kongre'nin bütçe anlaşmazlığı nedeniyle kapanan hükümet, belirsizliği zirveye taşıdı. Beyaz Saray, demokrat eğilimli eyaletlere ayrılan 26 milyar dolarlık fonları dondururken, bu adımın ekonomik yavaşlamayı hızlandıracağı endişesi büyüyor. Ulusal Park Servisi gibi kurumlar kapılarını kapattı, federal çalışanlar maaşlarını beklerken, Wall Street'te panik dalgaları yayıldı.

Bu ortamda Bitcoin, geleneksel para birimlerinin sallantılı zemininden sıyrıldı. Hükümet kapanması, 2018-2019 dönemindeki gibi piyasaları tedirgin etse de, kripto yatırımcıları bunu fırsat olarak gördü. Analistler, siyasi kutuplaşmanın yarattığı güvensizliğin, merkeziyetsiz varlıklara akını tetiklediğini belirtiyor. Başkan Donald Trump'ın "kapanmalar faydalı olabilir" sözleri, ironik bir şekilde kripto rallisini körükledi. Zayıf ekonomik göstergeler, yatırımcıları Bitcoin'e yöneltti; çünkü dijital para, sınır ötesi bir kaçış yolu sunuyor.

ZAYIF İSTİHDAM VE İMALAT: EKONOMİ ALARM VERİYOR

Eylül ayına dair istihdam verileri, ABD ekonomisinin yumuşak karnını bir kez daha sergiledi. Özel sektör istihdamı 32 bin azalarak Mart 2023'ten bu yana en sert düşüşü yaşadı. İmalat sanayisi endeksi, tedarik zinciri baskıları ve Trump'ın gümrük vergileri altında kaldı; yeni siparişler sekiz ayın yedisinde daraldı. Fabrika istihdamı 43,8'den 45,3'e çıksa da, hala depresif seviyelerde seyrediyor.

Bu veriler, Fed'in acil müdahale ihtiyacını pekiştirdi. İşsizlik oranının yükselmesi beklenirken, yıllık istihdam revizyonları 911 bin kişilik bir düşüşü işaret ediyor. Üreticiler, çelik vergilerinin "öldürücü" olduğunu dile getirirken, ihracat siparişleri de geriledi. Kripto piyasası, bu ekonomik soğuk rüzgarlarda ısındı; çünkü zayıf veriler, riskli varlıklara ilginç bir çekim alanı yarattı. Bitcoin, geleneksel borsalardaki düşüşe rağmen parladı.

FED BEKLENTİSİ: FAİZ İNDİRİMİYLE KRİPTO COŞUYOR

Federal Rezerv'in faiz indirimi sinyalleri, Bitcoin'in kanatlarını açtı. Eylül'de ilk kez faizleri indiren Fed, 2025 için iki ek kesinti öngörüyor. Ekim sonu ve aralık başı toplantıları kritik. Anahtar faiz oranı yüzde 3,75-4 aralığına gerileyecek beklentisi, borçlanma maliyetlerini düşürerek yatırımları canlandırabilir. Fed Başkanı Jerome Powell, "risk yönetimi indirimi" olarak nitelendirdiği adımla işgücü piyasasını korumayı hedefliyor.

Piyasa araçları, ekim indirimi olasılığını yüzde 42 olarak fiyatlarken, enflasyonun yüzde 3 civarında yapışkanlığı dikkat çekiyor. Fed'in yüzde 2 hedefinden uzak bu ortamda bile indirim kararı, kripto dostu bir politika olarak yorumlanıyor. Uzmanlar, düşük faizlerin risk varlıklarını şişireceğini savunuyor. Bitcoin, bu senaryoda en parlak yıldız.

ETF GİRİŞİ: KURUMSALLAR BİTCOİN'E AKIN EDİYOR

Bitcoin'in yükselişinde en çarpıcı rol, borsa yatırım fonlarından geldi. 29 Eylül-1 Ekim arası üç günde, ABD'li ETF'ler aracılığıyla 1,21 milyar dolarlık net giriş kaydedildi. Bu rakam, kurumsal talebin zirve yaptığını gösteriyor. BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust gibi fonlar, yatırımcılara kolay erişim sağlarken, kümülatif girişler 2025'te 14,8 milyar dolara ulaştı.2024'teki 14,8 milyar dolarlık girişi geride bırakan bu akın, Bitcoin'i kurumsal bir varlık haline getiriyor. ETF'ler, bireysel yatırımcıların ötesinde emeklilik fonları ve hedge fonlarını çekiyor. Analistler, bu girişlerin fiyatı yukarı ittiğini ve volatiliteyi azalttığını belirtiyor. Ancak hükümet kapanmasının veri akışını kesmesi, ETF akımlarını belirsiz kılıyor.

GELECEK NE GETİRİR: BOĞA MI, AYI MI?

Bitcoin'in 119 bin 500 dolarlık zirvesi, ekim ayını "Pomptober" olarak anons ettirirken, direnç seviyeleri 122 bin ve 138 bin doları işaret ediyor. RSI göstergesi nötrden yukarı dönerek boğa momentumunu doğruluyor. Hükümet kapanmasının uzaması, Fed indirimlerinin gecikmesi veya istihdam verilerinin daha da kötüleşmesi, ralliyi sürdürebilir.

Öte yandan, enflasyonun ısrarı veya siyasi uzlaşma, düzeltme riskini artırabilir. Kripto topluluğu, Bitcoin'in 200 bin dolarlık 2025 tahminlerine sarılırken, Türk yatırımcılar da bu dalgadan payını alıyor. Uzmanlar, çeşitlendirme ve uzun vadeli bakış öneriyor. Bitcoin, ekonomik fırtınalarda bir pusula gibi; yönü tayin etmek ise piyasaya kaldı.