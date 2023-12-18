Bitcoin bu sene ne kadar kazandırdı?

Ülke para birimlerinden tedirgin olanlar kendini dijital ortamlardaki paralara atıyor. Özellikle pandemi ile beraber insanların eve kapanması tedarik zincirindeki bozulmalar ülke para birimlerinde deformeler meydana getirince, inanlar kripto paralara yöneldi.

Kripto paralar Elon Musk’ın söylemleriyle birçok kez ralli yapıp birçok kez çakıldı. Kripto paralar manipüleye çok açık olduğu için anlık fiyat dalgalanmalarına maruz kalıyor. Grafikler, anlık olarak yeşillenirken, aniden kan gölüne dönebiliyor.

Kripto paralar, herkesin kolaylıkla erişebileceği bir telefon tuşu kadar uzağında. İnsanların trendi haline gelen bu yatırım aracında, yatırımcılar hırsa kapılarak çok büyük kayıplar verdi. Yatırımcılar birçok kez sevindirirken birçok kez de üzdü.

Kripto paralar, 2023 yılında yatırımcıları yakıp kavuran yatırım araçlarından biri olmayı başardı. Bazı yatırımcılar ise bu düşü fırsat bilerek alım fırsatı yakaladı. Bazıları ise yüksekten girince yerle bir oldu.

Lider kripto para birimi Bitcoin 2023 senesi içerisinde yaşadığı fiyat dalgalanmalarıyla altcoinleri de etkiledi.

Bitcoin 1 Ocak 2023 tarihinde 16.495 dolar seviyesinde yıla giriş yaptı.

Sene içerisinde yaşanan jeopolitik gelişmeler ve para politikası uygulamaları kripto paralar tarafında etkili oldu.

Bitcoin 8 Aralık tarihinde 44.684 dolar seviyesine kadar yükseldi.

18 Aralık 2023 tarihinde 41.223 dolar seviyesine yükseldi.