Bitcoin halving tamamlandı. Kripto paralar böyle tepki tepki

Büşra Kapan
Bitcoin halving tamamlandı. Kripto paralar böyle tepki tepki
Kripto para piyasalarında karışık seyir devam ediyor.

Yılın ilk üç ayında göz kamaştıran performans sergileyen kripto paraların nisan ayında fiyatlarının baskılandığı görülüyor.

Kripto paraların baskılanmasına nedne olan bir çok sebep sıralanıyor. Bunların başından biri de halving oluyor. Halvingin kripto paralar üzerinde etkisi nasıl olacak yatırımcılar ve piyasalar tarafından merakla bekleniyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin, bugün TSİ 09.30’da 65.314 dolar seviyesinde bulunuyor.

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Bitcoin’in 65.00 dolar seviyesini koruması, kripto para birimi için pozitif bir durum olsa da bu seviyede kalıcılık sağlaması daha önemli bir faktör. Yükselişlerin desteklenebilmesi için bu seviye üzerinden günlük haftalık kapanışlar gerçekleştirmesi gerekmektedir.

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Makro ekonomik gelişmeler tarafına bakıldığında ise nisan ayı verilerinin açıklanacağı haftaya giriliyor. ABD’de bu hafta büyüme rakamları ve kişisel tüketim harcamaları takip edilecek. Kişisel tüketim harcamaları ABD enflasyon verisinin göstergesi niteliğinde. Eğer önümüzdeki ay enflasyon verisi beklenti altında gerçekleşirse ve Orta Doğu’daki gerilim körüklenmezse Bitcoin için ATH yolculuğu başlayabilir.

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Bitcoin’de görülen bu seyir, altcoinler tarafında da hissediliyor. Altcoinler grubunun en büyüğü olan Ethereum’da toparlanmalar olduğu görülüyor.
Etherum aynı saat diliminde 3.181 dolar seviyesinde bulunuyor. Ethereum’da kritik 3.000 dolar seviyesinin üzerinde kalınması yükselişleri meydana getirebilir. Bu seviyenin altı kapanışlar ise satıcılı seyri gündeme taşıyabilir.

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Halvinge yönelik yaşanabilecek gelişmelerin kripto paralar tarafında etkisini görebilmek için henüz erken bir süreç. Bu süreçte ayrıca makro ekonomik gelişmeler ve jeopolitik riskeler de yakın takip edilmeli.

Halving: Kelime olarak yarılanma anlamına gelmektedir. Halving 4 yılda bir gerçekleşmektedir. (Söz konusu yatırım aracının değerlenmesi demek)

YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

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