Bitcoin madenciliği gelirlerinde rekor

Kaynak: Bloomberght
Bitcoin madenciliği gelirlerinde rekor
Bitcoin fiyatlarında yükseliş rallisi devam ederken, Bitcoin madencilerinin günlük kazançları da tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi.

En büyük kripto para varlığın fiyatı rekor seviyelerde bulunmaya devam ederken, Bitcoin madencilerinin kazançları geçtiğimiz hafta tüm zamanların en yüksek seviyeleri gördü.
CryptoQuant'ın verilerine göre günlük madenci geliri 7 Mart'ta 78,6 milyon doları görerek, son kripto boğa piyasası sırasında Nisan 2021'de ki seviyesini aştı.
Bitcoin madencileri, işlemleri doğrulamak ve blok zinciri ağına eklemek için kendilerine verilen yeni coinlerin yanı sıra kullanıcılar tarafından kendilerine ödenen ücretlerden de para kazanıyor.
Madenci gelirlerinde görülen artış, Bitcoin'in bu yıl şimdiye kadar %70 oranında yükseldiği bir ortamda meydana geldi.
Pazartesi günü Bitcoin 73 bin dolara yaklaşarak rekor seviyeyi gördü.

İlgili Haberler
Dolar güne nasıl başladı?
Dolar güne nasıl başladı?
Asya borsaları Japonya öncülüğünde yükseldi
Asya borsaları Japonya öncülüğünde yükseldi
AMB kritik karşılık oranını sabit tutma eğiliminde
AMB kritik karşılık oranını sabit tutma eğiliminde
JPMorgan CEO'suna göre resesyon ihtimali sürüyor
JPMorgan CEO'suna göre resesyon ihtimali sürüyor
İki dev bankadan birbirine zıt piyasa yorumu
İki dev bankadan birbirine zıt piyasa yorumu
Borsa günü düşüşle tamamladı. İşte en çok değer kaybeden sektörler
Borsa günü düşüşle tamamladı. İşte en çok değer kaybeden sektörler
Son Haberler
Lufthansa'dan grev açıklaması: bin uçuş iptal edilecek Dünya
Lufthansa'dan grev açıklaması: bin uçuş iptal edilecek
Çanakkale'de kadın cinayeti: Oğlu tarafından öldürüldü Gündem
Çanakkale'de kadın cinayeti: Oğlu tarafından öldürüldü
Karayemiş tüketmeniz için 10 geçerli neden ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Karayemiş tüketmeniz için 10 geçerli neden ortaya çıktı
Dolar kurunda deprem etkisi yaratacak gelişme Ekonomi
Dolar kurunda deprem etkisi yaratacak gelişme
Ulusal gazetede mahkemenin Afganca ilanı yayınlandı. Türkiye’nin dili değişti de haberimiz mi yok? Gündem
Ulusal gazetede mahkemenin Afganca ilanı yayınlandı. Türkiye’nin dili değişti de haberimiz mi yok?
Murat Kurum: Ramazan ayında Gazze'de saldırılar dursun Gündem
Murat Kurum: Ramazan ayında Gazze'de saldırılar dursun
Kalp hastalıklarına duvar ören ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Kalp hastalıklarına duvar ören ot ortaya çıktı