Bitcoin madenciliği gelirlerinde rekor

En büyük kripto para varlığın fiyatı rekor seviyelerde bulunmaya devam ederken, Bitcoin madencilerinin kazançları geçtiğimiz hafta tüm zamanların en yüksek seviyeleri gördü.

CryptoQuant'ın verilerine göre günlük madenci geliri 7 Mart'ta 78,6 milyon doları görerek, son kripto boğa piyasası sırasında Nisan 2021'de ki seviyesini aştı.

Bitcoin madencileri, işlemleri doğrulamak ve blok zinciri ağına eklemek için kendilerine verilen yeni coinlerin yanı sıra kullanıcılar tarafından kendilerine ödenen ücretlerden de para kazanıyor.

Madenci gelirlerinde görülen artış, Bitcoin'in bu yıl şimdiye kadar %70 oranında yükseldiği bir ortamda meydana geldi.

Pazartesi günü Bitcoin 73 bin dolara yaklaşarak rekor seviyeyi gördü.