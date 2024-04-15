Bitcoin piyasasında rota değişti. Dört bin doları geçti

Hafta sonu İran İsrail arasında yaşanan gerilim, kripto paralarda sert satış dalgalarını beraberinde getirdi.

Lider kripto para birimi Bitcoin, gerilimin etkisiyle 60.618 dolar seviyesine kadar geriledi. Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin’de ki yükseliş yüzde 3’ü aştı. Kripto paralardaki telafinin nedeni yaşanan saldırıların geniş çaplı olmayacağı faktörü gösteriliyor. İran'ın 'operasyonun' sona erdiğini açıklaması bu beklentiyi kuvvetlendirdi.

Bitcoin, bugün TSİ 11.25’te 66.247 dolar seviyesinde yukarı yönlü hareketleniyor.

Bitcoin’de görülen bu yükseliş altcoinler tarafında da etkili oldu. Altcoinler grubun en büyüğü Ethereum’da gerilimin etkisiyle, 2.850 dolar seviyesine kadar geriledi.

Ethereum, aynı saat diliminde 3.250 dolar seviyesinde yukarı yönlü hareketleniyor.