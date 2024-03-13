Bitcoin piyasasında son durum

Kaynak: Bitcoin Haber
Bitcoin piyasasında son durum
Dünyanın en büyük kripto parası olan bitcoin, 72 bin dolar seviyesinin üzerinde kalarak gücünü korumaya devam ediyor.

Rekor üstüne rekor kıran lider kripto para birimi bitcoin, 72 bin dolar seviyesinin üstündeki yerini korumayı sürdürüyor. Bitcoin’in fiyatı rekorlar kırarken, yatırımcıların duyarlılığı da iyimser seyrediyor.

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Bitcoin analisti Willy Woo, Bitcoin ağına günlük 2 milyar dolar seviyesinde sermaye girişi olduğunu ifade etti ve bu durumun son büyük boğa piyasasına benzediğini aktardı. Woo, spot ETF’lerin piyasaya girişiyle birlikte, sermaye akışının gitgide arttığının altını çizdi.

Zincir içi verilere göre, küçük cüzdanlar birikim yaparken büyük cüzdanlar satış yapıyor. Geçtiğimiz iki haftada küçük cüzdan sayısı 277 bin artarken, büyük cüzdan sayısı 105 azaldı.

i-3.webpYATIRIMCI İLGİ VE LİKİDİTESİ ARTIŞ GÖSTERİYOR

Kripto para analisti Ali Martinez, Bitcoin ve Ethereum’a yatırımların arttığını belirtti ve Bitcoin için 83 bin dolarlık bir hedef öngörüldüğünü iletti. Martinez, fon akışının kripto para piyasasına olan ilgiyi ve benimsenmeyi arttırdığını vurgularken, ABD’nin enflasyon verilerine rağmen hisse senetleri dirençli bir şekilde yükselişini devam ettiriyor.

Fidelity’nin Küresel Makro Direktörü Jurrien Timmer, likiditenin 2023 ortasından bu yana arttığını, bu durumun piyasa fiyatlarına yansıdığını aktardı.

Güçlü likiditenin devam etmesi, Bitcoin ve genel kripto para piyasası için büyük düzeltmelerin olasılığını azaltıyor ve yatırımcılar arasında iyimserliği sürdürüyor.

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