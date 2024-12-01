Bitcoin’de kritik eşik! 100 bin dolar için yeni tarih verildi

Piyasa uzmanları 100 bin doların yatırımcılar için sert bir direnç seviyesi ve psikolojik satış noktası olduğunu söyledi. Analistler bitcoinin bu yıl 100 bin doları aşabileceğini belirtiyor.

Bitcoin önceki hafta 100 bin dolar seviyesini aşmaya çok yaklaşmış ancak bu kritik psikolojik eşiği geçemeden sert bir geri çekilme yaşamıştı.

Business Insider’a konuşan 21Shares’in kripto araştırma stratejisti Matt Mena, 100 bin dolar seviyesinin, uzun süredir bitcoin tutan yatırımcılar için bir psikolojik satış noktası olduğunu söyledi.

Mena, "Token sahipleri, bu fiyat seviyesinde bir düşüş olacağını tahmin ederek karlarını realize etmek için satış yaptılar. Bu davranış, bitcoinin önceki zirvelerinde de görüldü" dedi.

MART'TA DA BENZERİ YAŞANMIŞTI

Mena, benzer bir örneğin mart ayında yaşandığını hatırlattı. Bitcoin, 2021’deki 69 bin dolarlık zirvesine yaklaştığında yatırımcıların kar realizasyonu yaptığını ve satış baskısı yaşandığını belirtti.

DÜŞÜŞÜN ARKASINDAKİ NEDENLER

Bazı analistler ise bu düzeltmenin arkasında farklı nedenler olduğuna dikkat çekiyor. FxPro’nun baş piyasa analisti Alex Kuptsikevich, Lübnan ve İsrail arasındaki jeopolitik gerilimin azalmasının, bitcoin gibi güvenli liman varlıklarına olan talebi düşürdüğünü söyledi.

Ayrıca Standard Chartered, ABD Hazine tahvillerindeki getirilerin düşüşe geçmesinin bitcoin fiyatlarını baskıladığını belirtti. Ancak, Donald Trump’ın duyurduğu yeni tarifelerin ardından tahvil getirilerinin yeniden yükseldiği de vurgulandı.

BITCOIN 100 BİN DOLARI NE ZAMAN GÖRECEK?

Mena, bitcoinin 80 bin dolara kadar düşebileceğini ancak bu seviyenin sağlıklı bir düzeltme olabileceğini öngörüyor. Aralık ayında sona erecek vadeli işlem kontratlarının büyük çoğunluğu, bitcoinin 80 bin dolara düşeceğini işaret ediyor.

Mena’ya göre, bu düzeltme sürecinde bitcoin önce 90 bin doların altındaki birkaç destek seviyesini test edebilir. Bir sonraki önemli destek noktası ise 87 bin dolar. Bu seviyenin ardından, Standard Chartered bitcoinin yükselişine devam edebileceğini belirtiyor.

Yıl sonu rallisi için umutlu olan Mena, tatil sezonunun bitcoini 110 bin-120 bin dolar aralığına taşıyabileceğini söylüyor. Tatillerde yatırımcıların aileleri ve arkadaşlarıyla bitcoin konusundaki kazançlarını paylaştığını ve bu sohbetlerin yeni yatırımcılar çekerek piyasaya ivme kazandırdığını belirtiyor.

Mena, ocak ayında gerçekleşecek başkanlık yemin töreni öncesinde yatırımcıların kripto paralara olan ilgisinin artacağını öngörüyor. Bu tür bir öncü hareketin, bitcoini 100 bin dolar seviyesinin ötesine itmek için gereken momentumu sağlayabileceğini ifade ediyor.

TRUMP'IN DESTEĞİ UMUT OLDU

Yatırımcılar, Donald Trump’ın ikinci başkanlık dönemine büyük ilgi gösteriyor. Başkan seçilen Trump’ın kripto paraları desteklediği, ulusal bir bitcoin rezervi oluşturma fikrini tartıştığı ve Beyaz Saray için kripto odaklı bir görev adayı değerlendirdiği belirtiliyor.