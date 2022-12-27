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Bitcoin’de “Mutlu Noel Döngüsü” yeniden görüldü; bu ne anlama geliyor?

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 10:39
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Bitcoin’de “Mutlu Noel Döngüsü” yeniden görüldü; bu ne anlama geliyor?

Bitcoin’de “Mutlu Noel Döngüsü” yeniden görüldü; bu ne anlama geliyor?
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2014 yılından beri kripto para haber sitesi olarak hizmet vermekte olan Türkiye'nin ilk kripto para haber kaynaklarından CoinTürk, yıl sonu adım adım yaklaşırken Bitcoin fiyatının kısa vadede nasıl hareket edebileceğine dair bir yazı kaleme aldı.

 

Bitcoin ve Noel Döngüsü

 

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 16.000 dolar ile 17.000 dolar aralığındaki sıkışık fiyat hareketini devam ettirirken analistler üç yıldır ortaya çıkan “noel döngüsünün” bu yıl da oluştuğunu ifade ediyor. CoinTürk adlı kripto para, Bitcoin, blockchain, NFT ve WEB3 haber sitesinde de belirtildiği gibi Bitcoin'de son üç noelde ortaya çıkan bir model olarak tasvir edilen 'Mutlu Noel Döngüsü'nü bir kez daha oluşturduğu ifade ediliyor.

 

Yapılan açıklamalara göre bu döngü, Bitcoin’de yeni zirvenin temellerini oluşturabilir. TradingView’den popüler kripto para analisti Vince Prince konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, son 3 noeldir çalışan döngünün tekrar başladığını ifade ediyor.

 

Prince’in açıklamalarına göre Bitcoin noel dönemini yeni yerel zirveler ile tamamlıyor ve bu model oluşumu 2022’de görülüyor. Analist Bitcoin’in şu anda yeni bir dip seviye oluşturduğunu ve modele göre yeni bir rallinin başlayabileceğini ifade ediyor. Bu modelin en önemli noktasının geçmişte her zaman çalışmış olması olduğuna dikkat çeken Prince, Bitcoin’in aynı döngüyle yükselme ihtimalinin çok yüksek olduğunu da iddia ediyor.

 

Eğer analistin görüşleri doğru çıkarda lider kripto para birimi Bitcoin, 2026 yılının Noel’ine kadar muhtemelen 1.8 milyon dolar seviyelerine kadar yükselecek. Ancak BTC’nin belirlenen hedefe ulaşması için %10.614 artış yaşamadı gerekiyor. Bu durum ise pek çok isme göre pek mümkün görünmüyor.

 

Bunlara ek olarak 25 Aralık itibariyle Bitcoin bulunduran cüzdanların sayısı 43.764.748 ile aylık bazda en yüksek değeri gördü. Bitcoin‘in en düşük aylık BTC tutan adres sayısı ise 11 Aralık’ta 43.497.484 olarak kaydedildi.

 

Altcoin Rallisi Başlar Mı?

 

Bitcoin’in bir döngü dahilinde yükselmeye başlamasının her zaman olduğu gibi altcoin’leri de etkileyeceği düşünülüyor. Bu noktada analistler genel olarak altcoin’lerin Bitcoin’den daha iyi performans sergilediğini ve 2026 yılında beklenen artışların gelmesi ile altcoin’lerin de yeni ATH seviyeleri kaydedebileceğini ifade ediyor.

 

Ayrıca 2024 bir sonraki blog ödülü yarılanmasının gerçekleşeceği yıl olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla 2026’da ziyade pek çok analistin 2024 yılında bir artış ve yeni ATH seviyeleri beklediği ifade edilebilir

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