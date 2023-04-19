Bitcoin’de sert düşüş. 20 dakika içinde gerçekleşti

Bitcoin’de bugün öğlene doğru sert bir düşüş yaşandı. Ani bir düşüşle beraber Bitcoin fiyatı, 30.030 dolardan 29.135 dolara geriledi.

Bitcoin’de sert düşüş. 20 dakika içinde gerçekleşti

Bitcoin 11.05'te 30.030 dolardan işlem görürken ani bir satış geldi. 11.25'te 29.135 dolara kadar geriledi. Yani 20 dakikada yüzde 3 değer kaybetti. Ardından hafif yükselişle 29.200 doların üzerine çıktı.

Bitcoin'de yaşanan bu sert düşüşe neden olabilecek görünürde bir haber akışı olmadı. Bu düşüşle beraber dünyanın en büyük kripto parası 30 bin dolarlık psikolojik seviyenin altına geriledi.

Benzer şekilde Ethereum da yaklaşık 1 saatte yüzde 3.6 değer kaybederek 1.997 dolara geriledi.

1 AYDA YÜZDE 8 YÜKSELDİ
Son düşüşe rağmen Bitcoin son 1 ayda dolar bazında yatırımcısına yüzde 8.1 kazandırdı. 1 ayda yaşanan bu yükselişte ABD'de enflasyonun beklentilerin altında kalması ve buna bağlı olarak Fed'in faiz artırımlarında haziran itibarıyla frene basacağı beklentisinin güçlenmesi etkili oldu.

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