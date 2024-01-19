Bitcoin'den sonra en büyük sanal para Ethereum'un sahibinin yürüyüşü olay oldu

Ethereum'un ve Bitcoin Magazine'in kurucu ortağı olan Rus asıllı bilgisayar programcısı ve girişimci Vitalik Buterin'in yürüyüş videosu sosyal medyada olay oldu.

Arkasındaki korumalarla birlikte yürüyen ve kameraya odaklanan Vitalik Buterin'in yürüyüşündeki tuhaflık dikkatlerden kaçmadı.

NEDEN BÖYLE YÜRÜYOR?

Piyasa değeri 300 milyar dolar olan Ethereum'un kurucusu olan Vitalik Buterin'in neden böyle yürüdüğünü araştıran sosyal medya kullanıcıları, Buterin'in 2011 yılında kendisine "Asperger Sendromu" tanısı koyulduğu açıklamalarını buldu.

Ethereum'un sahibi Buterin, Fortune dergisi tarafından dünya ekonomisinde en etkili 40 kişi arasında da gösterilmişti.

ASPERGER SENDROMU HASTALIĞI NEDİR?

Vitalik Buterin, 2011'de kendisine Asperger sendromu tanısı konulduğunu açıklamıştır. Buterin'in bu açıklamasından sonra Asperger sendromunun nasıl bir hastalık olduğu merak konusu olmuştur.

Asperger sendromu, otizm spektrum bozukluğunun bir türü olarak tanımlanır. Asperger sendromlu kişilerde sosyal etkileşim ve iletişimde güçlük, sınırlı ilgi alanları ve tekrarlayıcı davranışlar, dikkat eksikliği, göz temasından kaçınma gibi belirtilerle kendisini gösterir.

Buterin, Asperger sendromu ile yaşamanın zorlukları olduğunu belirterek bazı örneklerle durumu açıklamıştır.

Örneğin Buterin sosyal etkileşimlerde zorluk yaşadığı için bazen kendini yalnız hissedebildiğini belirtti. Ancak, Asperger sendromunun onu daha yaratıcı ve özgün bir insan yaptığını da düşündüğünü ifade etti.

VİTALİK BUTERİN KİMDİR?

Ethereumun kurucusu olarak bilinen Rus asıllı Kanadalı bilgisayar programcısı, 31 Ocak 1994'te dünyaya geldi.

Vitalik Buterin 2011 yılında Bitcoin Magazine kurucu ortağı oldu. Kripto Para dünyasına giriş yapmasının ardından 2014 yılında Buterin, Gavin Wood ile Ethereum'u piyasaya sürerek tanınmaya başladı.