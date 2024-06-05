Bitkilerin mutluluk üzerindeki etkisi. Uzmanlar ve bilimsel araştırmalar ne diyor?

Bitkilerin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri uzun zamandır bilinmektedir, ancak son yıllarda yapılan araştırmalar bu etkilerin mutluluk seviyelerini de artırabileceğini gösteriyor.

Psikolog Dr. Aylin Atasoy, "Yeşil alanların ve bitkilerin bireylerin ruh halini iyileştirdiği ve stres seviyelerini düşürdüğü bilimsel olarak kanıtlanmıştır" dedi.

Ayrıca, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma, bitki gelişimini teşvik eden bakterilerin sadece bitkilerin sağlığını değil, aynı zamanda insanların da mutluluk seviyelerini olumlu yönde etkileyebileceğini ortaya koydu.

Araştırmacılar, bu bakterilerin doğal kökenli ve çevreye zarar vermeden, insanların yaşam alanlarını daha mutlu ve sağlıklı hale getirebileceğini belirtiyorlar.

Botanik Uzmanı Prof. Dr. Emre Güler ise, "Ev ve ofis ortamlarında bulunan bitkiler, hava kalitesini artırarak, insanların daha enerjik ve pozitif hissetmelerine yardımcı olur" şeklinde konuşuyor. Prof. Dr. Güler, bitkilerin varlığının, insanların zihinsel yorgunluğunu azalttığını ve konsantrasyonu artırdığını da ekledi.

Bilimsel araştırmalar, bitkilerin mutluluk üzerindeki etkisini destekler nitelikte. Örneğin, Journal of Environmental Psychology'de yayınlanan bir makale, ofis çalışanlarının, bitkilerin bulunduğu ortamlarda daha az stres yaşadığını ve iş tatminlerinin arttığını gösterdi.

Bitkilerin sadece estetik birer obje olmadığı, aynı zamanda insanların ruh halini ve genel sağlığını iyileştirebilecek güçlü araçlar olduğu sonucuna varıldı.

Uzmanlar, ev ve iş yerlerinde bitki bulundurmanın, mutluluğu ve yaşam kalitesini artırmanın basit ve etkili bir yolu olduğunu öneriyorlar.