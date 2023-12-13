Bitkilerin Profesörü hayat iksiri besinleri tek tek açıkladı

Profesör Aysun Bay Karabulut, bitkilerin uzmanı, yer elması ve kuşkonmaz gibi prebiyotikler, probiyotikler ve simbiyotikler açısından zengin olan sebzelerin kalın bağırsak hastalığına karşı çok yararlı olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Karabulut, prebiyotikler, probiyotikler ve simbiyotiklerin sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına katkıda bulunan mikroorganizmalar ve besin öğeleri olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Karabulut, prebiyotiklerin bağırsak florasını iyileştirerek bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, probiyotiklerin de bağırsak sağlığının yanı sıra iltihabı azalttığını, bağışıklığı artırdığını ve laktoza karşı toleransı yükselttiğini ifade etti.

Simbiyotiklerin de hem prebiyotikler hem de probiyotikler gibi bağırsak sağlığını ve bağışıklık sistemini destekleyen bir etkiye sahip olduğunu söyleyen Karabulut, “Prebiyotikler, bazı doğal besinlerde bulunan lif çeşitleridir. Bu lifler, bağırsaklarda yaşayan faydalı bakterilerin çoğalmasına yardımcı olarak sindirim sistemine fayda sağlar.” dedi.

Karabulut, prebiyotik içeriği yüksek olan bazı doğal besinleri şu şekilde sıraladı:

“Sarımsak ve Soğan: Bu allium sebzeleri, prebiyotik bir lif olan inülin içerir.

Enginar: Enginar, inülin ve früktooligosakkarit gibi prebiyotik maddeler içerir.

Muz: Muz, bir prebiyotik lif olan pektin içerir.

Bal ve Akçaağaç Şurubu: Bu doğal şekerler, prebiyotik özelliklere sahip olabilir.

Sakatat: Karaciğer gibi sakatatlar, prebiyotik bir madde olan inülin içerebilir.

Buğday ve Arpa: Buğday ve arpa, bir prebiyotik lif olan beta-glukan içerir.

Yulaf: Yulaf, beta-glukan içeren başka bir tahıl kaynağıdır.

Yer Elması: Bu sebze, inülin açısından zengindir ve doğal bir prebiyotik kaynağıdır.

Pırasa: Pırasa, inülin ve früktooligosakkarit içerir.

Kuşkonmaz: Kuşkonmaz, prebiyotik bir lif olan inülin içerir”

Karabulut, bu gıdaların prebiyotik lifler bakımından zengin olduğunu ve bu liflerin sindirim sistemine fayda sağlayarak bağırsak sağlığını koruduğunu belirtti.

Karabulut, “Fakat, sindirim sistemi kişiden kişiye değişir ve bu gıdalara karşı duyarlılık gösterebilir. Bu yüzden, yeni bir prebiyotik içeren gıda tüketmeden önce, azar azar almak ve vücudun verdiği tepkileri takip etmek gerekir” dedi.

Karabulut, probiyotiklerin canlı mikroplar içeren ve sindirim sistemine yararlı bakteriler sağlayan gıdalar olduğunu da vurguladı. Doğal olarak probiyotik içeren bazı gıdalar şunlardır:

“Yoğurt, çoğunlukla Lactobacillus bulgaricus ve Streptococcus thermophilus gibi bakteri kültürleri içerir. Bunun yanında, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum ve diğerleri gibi probiyotik olarak adlandırılan bakterileri içeren yoğurtlar da vardır.

Lahana, salatalık ve diğer sebzelerden yapılan turşular, probiyotik bakteriler içerir.

Miso, soya fasulyesi ve/veya tahıldan yapılan bir Japon fermente gıdasıdır. Genelde Lactobacillus türleri içerir.

Tempeh, soya fasulyesinin fermente edilerek yapıldığı bir protein kaynağıdır ve Bifidobacterium bakterilerini içerebilir.

Kore yemeklerinden olan kimchi, fermente lahana ve sebze karışımıdır ve farklı probiyotik bakteri türlerini içerebilir.

Bazı hazır içecekler, özellikle yoğurtlu içecekler ve probiyotik içecekler, belli probiyotik bakteri türlerini içerebilir.

Natto, fermente soya fasulyesinden yapılan bir Japon yemeğidir ve Bacillus subtilis bakterilerini içerir.

Sauerkraut, fermente lahanadan yapılan bir gıdadır ve Lactobacillus bakterilerini içerebilir.

Ayrıca, eczane, market ve sağlık mağazalarında satılan probiyotik takviyeler, kapsül veya toz şeklinde, çeşitli probiyotik bakteri türlerini içerebilir.

Probiyotiklerin farklı gıdalarda bulunması, sindirim sistemi sağlığını iyileştirmek ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için çeşitli besin kaynaklarından farklı probiyotik türleri almanın faydalı olabileceğini gösterir. Bu maddeler genel olarak gıdalarda doğal olarak bulunurlar ve özellikle fermente gıdalar, yoğurt, turşu gibi gıdalarda bol miktarda bulunurlar. Ancak, sağlık durumunuza göre, herhangi bir takviye almadan önce bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir”