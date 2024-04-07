Bitkisel bazlı vegan yoğurtlar

Hayvansal hiçbir ürünün kullanılmadığı vegan yoğurtlar, genellikle Hindistan cevizi, kaju, yulaf veya badem sütü gibi malzemelerden oluşturulur.

Tüm vegan yoğurtları, yararlı probiyotik bakteriler açısından oldukça zengindir.

Vegan yoğurtlar yararlı probiyotik bakterilerin yanı sıra protein ve kalsiyumu da fazladır.

YULAF SÜTÜ YOĞURDU

Vegan beslenmesinde oldukça önemli bir rol oynayan yulaf sütü, B vitaminlerini yüksek oranda yapısında bulunduruyor. Sağlıklı beslenenlerin, inek sütüne alerjisi olanların ve farklı tatlar denemeyi sevenlerin tüketebileceği bir süt türü olarak karşımıza çıkıyor.

HİNDİSTAN CEVİZLİ YOĞURT

Hindistan cevizli yoğurt, Hindistan cevizinin probiyotik bir şekilde mayalanması ile elde edilen vegan yoğurt türüdür. Hindistan cevizi sütünden hazırlanan yoğurtlar da, diğer yoğurt türleri gibi protein açısından zengindirler.

KAJU SÜTÜ YOĞURDU

Kaju sütü, bütün kaju ve sudan yapılan popüler bir içecektir. Kremsi, zengin bir kıvama sahiptir ve vitaminler, mineraller, sağlıklı yağlar ve diğer faydalı bitki bileşiklere sahiptir. Şekersiz ve şekerli çeşitleri bulunan kaju sütü, çoğu tarifte inek sütünün yerine geçebilir.