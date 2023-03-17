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Bitkisel ürünlere dikkat!

Çocuk Metabolizma Hastalıkları ve Sosyal Pediatri Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selda Bülbül, son dönemde büyük ilgi gören Bitkisel ürünlerle ilgili televizyonlarda verilen bilgilerin hiçbir bilimsel dayanağı olmadığını bildirdi. İşte o bilgiler…

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 07:48
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Bitkisel içerikli ürünlere dikkat!

Bitkisel ürünlere dikkat!
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Prof. Dr. Selda Bülbül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplumda ilgi çeken bitkisel ürünlerin, yanlış kullanımının birçok sağlık problemine zemin hazırlayabileceğini söyledi. Bitkisel ürünlerle ilgili tanıtımların insanları yanılttığını belirten Bülbül, “Bitkisel ürünlerin kullanımı çok yaygınlaştı. Hangi televizyon kanalını açsak alanında yetkin olmayan, diploması bulunmayan birileri çıkıp bitkisel ürünlerle ilgili bilgiler veriyor. Kendisine göre bunların çok yararlı olduğunu söylüyor ama bunların hiçbirinde ne yazık ki bilimsel dayanak yok. Halkımızın burada biraz dikkatli olması gerekiyor” diye konuştu.

Prof. Bülbül, bazı bitkisel ürünlerin vücuda alındıktan sonra kimi sistemik hastalıkların oluşumunu tetiklediğine dikkati çekerek, bitkileri kaynatıp içmenin vücuda, karaciğere, böbreğe ve beyne hiçbir zararı olmasa bile toplandığı yerde maruz kaldığı kirliliğin bilinmediğinin altını çizdi.

Bu bitkilerin toplandığı yerin bilinmediğini ve ürünler hakkında kurumsal bir yönergenin ve kontrol mekanizmasının olmadığına dikkat çeken Bülbül, “Geçen yıl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından bu tür ürünlerin paketlenip satılmasıyla ilgili bir genelge çıktı. Ancak bu yıl, bildiğim kadarıyla, buna ek bir uygulama yok. O yüzden de halkın çok dikkatli olması gerekiyor” dedi.

“ÇOĞU HAKKINDA BİLİMSEL ÇALIŞMA YOK”

Bülbül, bitkisel ürünlerin bedensel zararlar da oluşturabildiğini dile getirerek, karaciğerde yaptığı etkilerin daha önemli olduğunu söyledi. Kullanılan ürünlerin etkisi ve etken maddesinin bilinmediğini anlatan Bülbül, şunları söyledi:

“Bitkisel ürünlerin çoğu hakkında bilimsel çalışma yok. Bunların çoğu da karaciğerde işlendiği için en büyük zararı da burada oluyor. Bazıları idrar söktürücü, bazıları da ödem çözücü olarak kullanılıyor. Bu böbreklerde aşırı yük oluşturuyor ve böbrek yetmezliğe neden olabiliyor. Yine beyinde de bir takım olumsuz etkilerinin olduğuna ilişkin yayınlar da var. Bir çocuk hekimi ve beslenmeci olarak, bu tür ürünleri seçerken özellikle de çocuklarda çok daha dikkatli olmamız gerekiyor.”

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