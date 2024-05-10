Bitlis Tatvan’da 19 yaşındaki bir genç kendisini 5’inci kattan attı.

Kaynak: İHA
Bitlis Tatvan’da 19 yaşındaki bir genç kendisini 5’inci kattan attı.
Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi’ndeki bir apartmanda yaşayan 19 yaşındaki İ.B., erkek arkadaşıyla birlikte Z.Ç. isimli kız arkadaşının olduğu eve gitti.

İ.B., eve girdiğinde karşısında gördüğü Z.Ç’nin kız arkadaşını henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı evden kovdu.

Evde kovulan Z.Ç.’nin kız arkadaşı ise Beden Eğitimi Öğretmeni Gülfem K.’ye Z.Ç.’nin zorla evde tutulduğunu söyledi.

Beden eğitimi öğretmeni Gülfem K. ve beraberindeki Tatvan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erkan Doymaz’ın adrese gelerek kapıyı çaldığını duyan İ.B., sonrasında ise 5’inci kattan aşağı atladı.

Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan İ.B.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

aw200703-01-001.jpg

Son Haberler
Konsere giden gençlere bıçaklı saldırı: 2 yaralı Yaşam
Konsere giden gençlere bıçaklı saldırı: 2 yaralı
Afra Saraçoğlu ödül töreninde zor anlar yaşadı, temastan rahatsız oldu Magazin
Afra Saraçoğlu ödül töreninde zor anlar yaşadı, temastan rahatsız oldu
Tahliye kararıyla evden atıldılar, 2 gündür sokakta yaşıyorlar Yaşam
Tahliye kararıyla evden atıldılar, 2 gündür sokakta yaşıyorlar
IBAN ile para transferleri artık böyle yapılacak. EFT havale FAST işlemlerinde yeni dönem Ekonomi
IBAN ile para transferleri artık böyle yapılacak. EFT havale FAST işlemlerinde yeni dönem
Türkiye ile Filistin arasında 2 anlaşma Gündem
Türkiye ile Filistin arasında 2 anlaşma
Sertab Erener yeniden Eurovision'da: 21 yıl sonra ilk günkü gibi sahnenin tozunu attırdı Gündem
Sertab Erener yeniden Eurovision'da: 21 yıl sonra ilk günkü gibi sahnenin tozunu attırdı