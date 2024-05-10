Bitlis Tatvan’da 19 yaşındaki bir genç kendisini 5’inci kattan attı.

İ.B., eve girdiğinde karşısında gördüğü Z.Ç’nin kız arkadaşını henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı evden kovdu.

Evde kovulan Z.Ç.’nin kız arkadaşı ise Beden Eğitimi Öğretmeni Gülfem K.’ye Z.Ç.’nin zorla evde tutulduğunu söyledi.

Beden eğitimi öğretmeni Gülfem K. ve beraberindeki Tatvan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erkan Doymaz’ın adrese gelerek kapıyı çaldığını duyan İ.B., sonrasında ise 5’inci kattan aşağı atladı.

Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan İ.B.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.