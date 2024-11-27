Bitlis'te 70 köy yolu ulaşıma kapandı!

Kaynak: DHA
Bitlis'te 70 köy yolu ulaşıma kapandı!

Bitlis'te 3 gündür devam eden kar yağışından dolayı 70 köy yolu ulaşıma kapandı. Yağışın olduğu bölgelerde yol açma çalışmaları sürüyor.

Kentte pazar günü akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla sürüyor. Merkezde kar kalınlığı 25 santime ulaşırken, yüksek kesimlerde ise yarım metreyi aştı.

Dün açılan birçok köy yolu da yeniden ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetler Şubesi, bugün etkisini artıran kar nedeniyle 70 köy yolunun ulaşıma kapandığını, yağışın olmadığı bölgelerde 10 ayrı şantiyede bulunan 71 iş makinesi ve 75 personelle yol açma çalışmalarının sürdürüldüğü açıkladı.

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METEOROLOJİ'DEN DON VE BUZ UYARISI

Meteoroloji yetkilileriyse, kar yağışın ardından gece saatlerinde soğuk havanın etkili olacağını belirterek buzlanma ve don uyarısında bulundu.

SÜRÜCÜYE TRAFİK EKİPLERİ YARDIM ETTİ

Öte yandan kar yağışının olduğu gece saatlerinde sürücüler de zor anlar yaşadı. Aracının lastiği patlayan bir sürücüye trafik ekipleri yardım etti. Yolda gerekli önlemleri alan polisler, aracın lastiğini değiştirerek sürücünün yoluna devam etmesini sağladı. Sürücü, lastiğini değiştiren polislere teşekkür etti. Bitlis Emniyet Müdürlüğü, o anlara ilişkin görüntüleri "Sizin ve sevdiklerinizin can güvenliği için 7/24 görev başındayız" notuyla sosyal medyadan paylaştı.

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