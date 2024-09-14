Bitlis’te ayın doğuşu ve güneşin batışı aynı anda görüntülendi

Bitlis'te gün batımı ve ayın doğuşu, doğa ve uzay gözlemcisi Dr. Cihan Önen tarafından görüntülendi.

Yılın belli zamanlarında meydana gelen bu doğa olayı, gün batımı ve ayın doğuşu arasındaki zaman farkının çok kısa olduğu özel bir durumda gerçekleşiyor. Bitlis'in Tatvan ilçesinde ayın doğuşu ve güneşin batışı aynı anda gözlemlenirken, benzer görüntüler Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Vadisi'nde de yaşandı. Bu etkileyici an, bölgede doğa ve uzay üzerine gözlemler yapan Dr. Cihan Önen tarafından kayıt altına alındı. Süper telefoto lens ile o anları görüntüleyen Önen, "Özellikle ufuk çizgisinde bu tür doğal olaylar oldukça göz alıcı olabilir. Manzarayı görebilmek için iyi bir konumda olmak ve doğru zamanda gözlem yapmak gerekiyor. Bitlis, doğası, berrak gökyüzü ve yıldızlarıyla hayranlık uyandıran bir il. Doğa ve uzay severler için eşsiz fırsatlar sunuyor" dedi.

​​​​​​​