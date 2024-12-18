Bitlis’te birçok göl ve gölet dondu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bitlis’te birçok göl ve gölet dondu

Bitlis ve ilçelerinde son günlerde etkili olan Sibirya soğuklarının irili ufaklı bir çok göletin donmasına neden olduğu ifade edildi.

Bitlis ve çevresinde son günlerde etkili olan Sibirya soğukları, birçok göletin donmasına neden oldu.

Özellikle gece saatlerinde eksi 20 dereceyi bulan şiddetli soğuklar, hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Bitlis genelindeki birçok göl ve göletin yüzeyi kalın buz tabakasıyla kaplandı.

Budaklı Sazlık Alanı ve çevresindeki göletler, donarak beyaz bir örtüye büründü.

Soğukların etkisiyle ortaya çıkan manzaralar, drone ile görüntülenerek doğa severlere görsel bir şölen sundu.

Yüzeyi donan göl ve göletlerin buzla kaplanan yüzeyi üzerinde yürüyen vatandaşlar, kışın sunduğu eşsiz manzarayı yakından deneyimledi.

Bölgedeki dondurucu soğukların devam etmesi bekleniyor. Vatandaşların bu soğuk havalarda dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları önem taşıyor. Kışın sunduğu bu doğal güzelliklerin tadını çıkarırken, güvenliğe de özen göstermek gerekiyor.

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