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Bitlis’te buz gibi havada kaplıca keyfi

Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyüne akın eden vatandaşlar, buz gibi havada kaplıca keyfi yaşıyor. Doğal kaphlıcadaki suyun sıcaklığı 40 dereceyi buluyor.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 11:31
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Bitlis’te buz gibi havada kaplıca keyfi

Bitlis’te buz gibi havada kaplıca keyfi
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İHA'nın haberine göre, Budaklı köyünde bulunan üstü açık doğal kaplıcalar yazın olduğu gibi kışında vatandaşların akınına uğruyor. Hava sıcaklığının sıfırın altına indiği bölgede vatandaşlar, gün boyu kaplıcada yüzüp gönüllerince eğleniyor. 

Vatandaşlardan bazıları sıcaklığı 40 dereceyi bulan kaplıcada şifa ararken bazıları ise saatlerce yüzüp kış ortasında keyif sürüyor. Kentteki vatandaşların yanı sıra çevre il ve ilçelerden de vatandaşların yoğun olarak akın ettiği doğal ortamdaki kaplıca hem yaz aylarında hem de kış ayalarında her gün yüzlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Kaplıcaya giren Emrullah Tüzün, ilk defa kış ortasında açık havada kaplıca keyfi yaşadığını söyledi. Havanın buz gibi olmasına rağmen kaplıca suyunun 40 dereceyi bulan bir sıcaklığa sahip olduğunu dile getiren Tüzün, kışın yüzmenin de ayrı bir keyfi olduğunu ifade etti.

Etrafı karla kaplı olan kaplıcada yüzmenin ayrı bir keyif olduğunu belirten Ömür Göktaş ise “Her sene bu vakitlerde fırsat buldukça gelip burada yüzüyoruz. Burası yazın ayrı kışın ayrı güzel bir yer. Ancak özellikle kışın burada yüzmek ayrı keyifli. Dışarıda kar var, suda yaz havası var. Su ısısı 40 dereceye yakın. Dışarıda buz gibi bir hava varken bile suda üşümüyorsunuz. Aksine buz gibi havada bile keyifle yüzebiliyorsunuz” diye konuştu.

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