Bitlis'te dev hortum paniği. Aniden ortaya çıktı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde fırtına sonrası metrelerce yükseklikte aniden ortaya çıkan hortum korkulu anlara neden oldu.

Bitlis'te dev hortum paniği. Aniden ortaya çıktı

İHA'nın haberine göre, Ahlat ilçesinde akşam saatlerinde fırtına sonrası oluşan hortum cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alakır Köyü'nde fırtına sonrası çıkan ve aniden metrelerce yükselen hortum olayı yaşandı.
Köyün çeşitli noktalarından köylüler tarafından cep telefonuna kaydedilen görüntülerde hortumun metrelerce yükseklikte olduğu görüldü.

2-3 dakika süren hortum korkuya neden oldu. Köylüler "Bizi havaya uçuracak diye çok korktuk. 3 dakika kadar sürdüğü söyleniyor. Ama evlere koşana kadar nefes nefese kaldık" yorumunu yaptı.

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