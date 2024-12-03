Bitlis’te Sibirya soğukları etkili oluyor

Bitlis ve ilçelerinde etkili olan Sibirya soğukları nedeniyle her taraf adeta buz kesti.

Kent genelinde geçen hafta etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Özellikle gece saatleri eksi 15 dereceleri bulan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Gündüz saatlerinde eksi derecelerde seyreden hava sıcaklığı kentin en çok Rahva mevkiinde etkisini gösteriyor. Ağaçların kırağı tuttuğu bölgede araçlar, merdiven korkulukları, aydınlatma direkleri tamamen buzla kaplandı. Rahva mevkiinde bulunan Tatvan Devlet Hastanesine giden vatandaşlar, Sibirya soğuklarını aratmayan soğuk havada zor anlar yaşadı.

Sabah hastaneye gitmek üzere Rahva bölgesine geldiklerini belirten vatandaşlar, soğuk havasıyla meşhur bölgede havanın adeta buz kestiğini ifade ettiler.