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Bitlis'te tır şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Bitlis'te yağış nedeniyle kontrolden çıkan tır, şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 16:34
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Bitlis'te trafik kazası: 1 yaralı

Bitlis'te tır şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
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İHA'nın haberine göre, Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde kontrolden çıkan tırın şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Erciş kara yolunda meydana geldi. Abdulvahap Uruk (57) idaresindeki 33 CTC 40 plakalı tavuk eti yüklü tır, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü yaralanarak ambulansla Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırıldı. Tırın bölgeden kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

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