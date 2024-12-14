Bitlis’te yiyecek bulamayan yaban hayvanlarına yem bırakıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bitlis’te yiyecek bulamayan yaban hayvanlarına yem bırakıldı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü yaban hayatı koruma ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan yaban hayvanları için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler, sorumluluk sahalarında ki Van, Hakkari, Siirt, Bitlis ve Muş'ta yüksek rakımda ki alanlara, yaban hayvanları için yem bırakıyor. Bu çerçevede Bitlis'te etkili olan yoğun kar yağısı nedeniyle DKMP Bitlis Merkez Şefliği personeli Güroymak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte Güroymak ilçesi kırsal alanlarına 140 kilogram yem bırakıldı. Yemleme çalışmalarının yoğun kar yağışı olan mıntıkalarda devam edeceği belirtildi.

Bitlis’te yiyecek bulamayan yaban hayvanlarına yem bırakıldı

Bitlis’te yiyecek bulamayan yaban hayvanlarına yem bırakıldı

Son Haberler
8 yıldır aranan hükümlü yakalandı
8 yıldır aranan hükümlü yakalandı
Ahmet Türk, Öcalan ile görüşecek 2 ismi açıkladı
Ahmet Türk, Öcalan ile görüşecek 2 ismi açıkladı
Beşiktaş rotasını Milan’ın genç yeteneğine çevirdi
Beşiktaş rotasını Milan’ın genç yeteneğine çevirdi
Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz'i sokak köpeği ısırdı: Kuduz ihtimaline karşı aşı oluyor
Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz'i sokak köpeği ısırdı: Kuduz ihtimaline karşı aşı oluyor
Mourinho önceliği oyunculara moral depolamaya verdi
Mourinho önceliği oyunculara moral depolamaya verdi