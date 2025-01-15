Bitlis'teki yaralı şahin emin ellerde

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bitlis'teki yaralı şahin emin ellerde

Bitlis'te polis ekipleri tarafından fark edilen yaralı şahin yavrusunun tedavisi yapıldıktan sonra doğaya salınacak.

Bitlis Tatvan'da devriye görevi sırasında polisler, yaralı bir şahin yavrusu fark etti. Polis ekipleri tarafından koruma altına alınan yavru şahin, gerekli işlemlerin ardından Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne haber verilerek teslim edildi.

Teslim alınan yaralı şahin yavrusu, tedavisinin yapılması için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi. Tedavi sürecinin ardından şahin yavrusunun yeniden doğal yaşam alanına salınacağı bildirildi.

Bitlis'teki yaralı şahin emin ellerde

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