Bitter çikolatanın tip 2 diyabet riskini azalttığı anlaşıldı

Yeni yapılan bir araştırma, bitter çikolata tüketiminin tip 2 diyabet riskini azaltabileceğini gösteriyor. 2022’de dünya genelinde 830 milyon diyabet hastası olduğu ve bunların büyük bir kısmının tip 2 diyabet olduğu göz önüne alındığında, bu bulgular oldukça önemli. Çalışma, bitter çikolata ile sütlü çikolata arasındaki farkı vurgularken, sütlü çikolatanın benzer bir koruma sağlamadığını ortaya koyuyor.

BİTTER ÇİKOLATA İLE DİYABET RİSKİ %21 ORANINDA AZALIYOR

The BMJ dergisinde yayımlanan bir çalışmada, katılımcıların haftada 5 veya daha fazla porsiyon bitter çikolata tükettiklerinde, tip 2 diyabet risklerinin %21 oranında azaldığı bulunmuş. Çalışma, bitter çikolatanın sağlık üzerindeki olumlu etkilerinin, zengin flavonoid içeriği sayesinde olduğu düşünülen metabolik faydalar sunduğunu öne sürüyor. Ayrıca, araştırmalar, bitter çikolata tüketiminin, sütlü çikolataya kıyasla daha fazla yarar sağladığını belirtiyor.

Sütlü çikolata ve diğer sağlıksız besinler

Sütlü çikolata tüketimi ise genellikle sağlıksız diğer gıdalarla ilişkilendirildi. Çalışmada, sütlü çikolata tüketen kişilerin, eklenmiş şeker ve işlenmiş et gibi besinleri daha fazla tükettikleri gözlemlenmiş. Bu, sütlü çikolatanın tip 2 diyabet riskine katkı sağlayan diğer olumsuz faktörlerle bağlantılı olabileceğini düşündürmektedir.

Çalışma, üç büyük kohort verisi üzerinde yapılmış ve 192.208 katılımcıyı kapsayan analizde, katılımcıların her dört yılda bir beslenme anketleri doldurduğu belirtiliyor. Bu anketlerde, çikolatanın türleri ve katılımcıların yaşam tarzları hakkında veriler toplanmış. Bulgular, bitter çikolata tüketiminin, sağlıklı beslenen kişilerde daha fazla fayda sağladığını gösteriyor.

Sınırlamalar ve gelecek araştırmalar

Araştırma, bazı sınırlamalar içeriyor. Özellikle çikolata tüketimi ile ilgili veriler, katılımcıların kendi beyanlarına dayanıyordu, bu da bazı ölçüm hatalarına yol açabilir. Ayrıca, çikolata türleri hakkında veriler 2006 ve 2007 yıllarından itibaren toplanmaya başlanmış, bu da bazı gecikmelere neden olmuş olabilir.

Çalışmanın bulguları, bitter çikolatanın, sağlıklı bir diyabet öncesi beslenme planının parçası olarak düşünülmesi gerektiğini vurguluyor. Ancak, çikolatanın kalori yoğunluğu göz önünde bulundurulduğunda, aşırı tüketiminin faydalarını geçersiz kılabileceği unutulmamalıdır.

Çalışma sonuçları, diyabeti önlemede ve genel sağlık üzerinde olumlu etkiler yaratacak daha fazla beslenme değişikliği yapılabileceğini gösteriyor.