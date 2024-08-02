Bıyığı terlemek deyimi ne anlama geliyor?

Bıyığı terlemek deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Genellikle ergenlik döneminde erkeklerde bıyıkların ilk kez belirginleşmeye başlaması durumunu ifade eden bir deyimdir.

Bu süreç, bıyıkların henüz tam olarak çıkmamış ya da gelişmemiş olduğu, ancak yavaş yavaş uzamaya ve görünür hale gelmeye başladığı bir dönemi kapsar.

Genç yaşta erkeklerin fiziksel değişimlerinin bir parçası olarak, bıyıklarının ilk izlerinin ortaya çıkması anlamına gelir. Dolayısıyla, 'bıyığı terlemek,' kişinin bıyıklarının ilk kez fark edilir bir şekilde çıkmaya başladığı bu geçiş dönemini tanımlar.

BIYIĞI TERLEMEK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Daha bıyığı bile yeni terlemiş, gelmiş bana iş öğretmeye çalışıyor."