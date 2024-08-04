Bıyık altından gülmek deyimi ne anlama geliyor?

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Bıyık altından gülmek deyimi ne anlama geliyor?

Bıyık altından gülmek deyimi ne anlama gelir? Bıyık altından gülmek deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Bıyık altından gülmek deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir kişinin karşısındaki veya içinde bulunduğu duruma alaycı bir tavırla, yüzünde açık bir gülümseme veya kahkaha göstermeden sessizce ve gizlice gülmesini ifade eder.

Bu deyim, kişinin alaycı düşüncelerini ya da küçümsemesini açıkça belli etmeden, içten içe keyif aldığı anları tarif etmek için kullanılır.

Genellikle, karşıdaki kişinin farkında olmadığı veya görmezden gelinen komik ya da trajik bir duruma sessiz bir tepki vermeyi anlatır. Bu şekilde gülmek, kişinin iç dünyasında yaşadığı mizahı dışa vurmadan, belli belirsiz bir şekilde ifade etme yöntemidir.

BIYIK ALTINDAN GÜLMEK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Bankada sıra beklerken 366'yı 966 olarak görmüşüz, bizde diyoruz ne çabuk sıra geldi. Meğerse gerçek bambaşkaymış, yerine geçtiğimiz adam bıyık altından güldü bize..."

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