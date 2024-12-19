Biyolojik yaşın kolon kanseri riskini arttırdığı ortaya çıktı

Biyolojik yaş, bireyin fizyolojik durumunu ölçen bir kavram olarak, kronolojik yaştan farklıdır. Miami Üniversitesi Sylvester Kanser Merkezi'ndeki araştırmacılar, biyolojik yaşın hızla ilerlemesinin, kolon kanseriyle ilişkili bir faktör olan kolon poliplerinin gelişme riskini %16 artırdığını keşfettiler.

Bu bulgular, bireylerin biyolojik yaşlarını anlamalarının, kolon kanseri riskini değerlendirmede önemli bir adım olabileceğini ortaya koyuyor. Araştırma, biyolojik yaşın DNA'daki değişikliklere dayalı olarak hesaplandığını ve bireyin gerçek yaşından daha fazla olmasının, sağlık sorunları riskini artırdığını gösteriyor.

KOLONOSKOPİ İLE ÖNLEYİCİ TEDBİRLER

Kolon poliplerinin %20 ila %30 arasında bir yetişkini etkilediği biliniyor. Poliplerin erken evrede çıkarılması, kolon kanserinin önlenmesinde kritik bir rol oynuyor. Araştırmacılar, biyolojik yaşı hızla ilerleyen bireylerin, standart tarama yaşı olan 45 yerine daha erken yaşta kolonoskopiye yönlendirilmesi gerektiğini savunuyor.

Kolonoskopi, yalnızca polipleri tespit etmekle kalmaz, aynı zamanda bunları çıkararak kanser gelişimini önler. Bu nedenle, biyolojik yaş verilerinin kullanımı, tarama sürecinin daha etkin bir şekilde hedeflenmesine olanak tanıyabilir.

GENÇLERDE KOLON KANSERİ ORANLARI ARTIŞTA

Amerikan Kanser Derneği'ne göre, 50 yaş altındaki bireylerde görülen erken başlangıçlı kolon kanseri oranları her yıl %2 oranında artmaktadır. Özellikle 45 yaş altındaki bireylerde kanser teşhisi oranlarının yüksekliği, mevcut tarama politikalarının yeniden değerlendirilmesini gerektiriyor.

Araştırma, obezite, sigara ve alkol gibi bilinen risk faktörlerinin yanı sıra, biyolojik yaşlanmanın da önemli bir belirleyici olduğunu vurguluyor. Erkeklerin, kadınlara kıyasla daha yüksek risk altında olduğu da dikkat çekiyor.

GELECEKTE KANSER ÖNLEME STRATEJİLERİ

Araştırmacılar, biyolojik yaşın sağlık tahminlerinde önemli bilgiler sunduğunu ve gelecekte kanser önleme stratejilerinde kullanılabileceğini belirtiyor. Daha geniş kapsamlı çalışmalar, biyolojik yaş, kronolojik yaş ve kanser riski arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılmasını sağlayabilir.

Uzmanlar, biyolojik yaşın rutin sağlık taramalarında değerlendirilmesi gerektiğini ve bu bulguların kanser riskini daha etkin bir şekilde yönetmek için kullanılabileceğini ifade ediyor. Kolonoskopinin erken teşhis ve önleme açısından sağladığı faydalar, bu çalışmayla bir kez daha vurgulanıyor.