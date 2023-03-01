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Barış Kılıç deprem önlemleri almaya başladı. "Biz de travma yaşıyoruz"

'Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncusu Barış Kılıç, son yaşanan depremlerin ardından konuştu. Kılıç "Zor zamanlar geçiriyoruz ama devam etmeye çalışıyoruz. İlk iki hafta ekip olarak insanların yaralarını sarmaya çalıştık. Normal hayata dönmeleri için biraz daha zamana ihtiyaç var. Biz de büyük travma yaşıyoruz" dedi.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 11:07
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"Biz de travma yaşıyoruz" Barış Kılıç deprem önlemleri almaya başladı

Barış Kılıç deprem önlemleri almaya başladı. ''Biz de travma yaşıyoruz''
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Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncusu Barış Kılıç, önceki gün Bebek’te objektiflere yansıdı.

Kılıç, ara verilen setlerin başladığını söyledi ve ekledi: "Zor zamanlar geçiriyoruz ama devam etmeye çalışıyoruz. İlk iki hafta ekip olarak insanların yaralarını sarmaya çalıştık. Normal hayata dönmeleri için biraz daha zamana ihtiyaç var. Biz de büyük travma yaşıyoruz. Deprem bölgesinden uzağız ama inanın her gece yatarken ‘Ne olacağız’ diye düşünmüyor değiliz."

"EVİMİZİ KONTROL ETTİRDİK"

Oyuncu, olası İstanbul depremi nedeniyle tedirgin olduğunu da belirterek "Oturduğumuz evi kontrol ettirdik. Deprem çantası hazırladık. Deprem bizleri de daha bilinçli bir hale getirdi. Kendi içimizde birtakım önlemler alıyoruz. İstanbul çok kalabalık. En az hasarla nasıl atlatacağız? Bundan sonrası herkes için çok önemli." diye konuştu. 

"SOSYAL MEDYADAN İĞRENDİM"

Barış Kılıç, sosyal medyada ünlü isimlere yapılan eleştirel yorumlara ve paylaşımlara da tepki gösterdi: "Bunun bir yarış haline gelmesi çok itici. İnsanlar deprem bölgesine yardım yapıyor, en azından buna saygı duyun. Bunu yarış haline getirmek çirkin. Bu süreçte sosyal medyadan iğrendim."
 
 

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