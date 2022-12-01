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Arjantin ve Avustralya isyanda. ''Biz robot değiliz''

Arjantin ve Avusturalya grup maçlarından 3 gün sonra oynayacakları için Dünya Kupası fikstürü nedeniyle FIFA’YI eleştirdiler.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 14:52
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''Biz robot değiliz'' Arjantin ve Avustralya isyanda

Arjantin ve Avustralya isyanda. ''Biz robot değiliz''
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İki takımın teknik adamları ve futbolcuları fikstürde adaletsizlik olduğunu, İspanya ve Senegal’in kendilerinden bir gün oynamalarına rağmen. eleme maçına bir gün sonra çıkacaklarını belirterek, “bu onların 4 gün dinlenmesi demek. Biz ise 3 gün dinleniyoruz. Haksız bir durum “dediler.

Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni  Polonya galibiyetinden sonra organizatörlere sert çıktı.
"Bugün mutluyuz ama coşkulu olmak istemiyorum çünkü bu grubun birincisi olmamıza rağmen iki gün sonra başka bir maça çıkmak zorunda olmamızın çılgınca olduğunu düşünüyorum" dedi.

Avustralya’nın defans oyuncusu Milos Degenek FIFA’ya sert bir tepki göstererek, “biz robot değiliz” dedi.
Milos Degenek"İnanın bana, arka arkaya maçlar, hem fiziken hem zihnen bizleri yıpratıyor. Robot olmadığımız FIFA'nın dikkate alması gereken bir şey. Biz insanız ve iyileşmemiz gerekiyor ve her gün oynayamayız, bizim de bir molaya ihtiyacımız var” diye konuştu.

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