Arjantin ve Avustralya isyanda. ''Biz robot değiliz''

İki takımın teknik adamları ve futbolcuları fikstürde adaletsizlik olduğunu, İspanya ve Senegal’in kendilerinden bir gün oynamalarına rağmen. eleme maçına bir gün sonra çıkacaklarını belirterek, “bu onların 4 gün dinlenmesi demek. Biz ise 3 gün dinleniyoruz. Haksız bir durum “dediler.

Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni Polonya galibiyetinden sonra organizatörlere sert çıktı.

"Bugün mutluyuz ama coşkulu olmak istemiyorum çünkü bu grubun birincisi olmamıza rağmen iki gün sonra başka bir maça çıkmak zorunda olmamızın çılgınca olduğunu düşünüyorum" dedi.

Avustralya’nın defans oyuncusu Milos Degenek FIFA’ya sert bir tepki göstererek, “biz robot değiliz” dedi.

Milos Degenek"İnanın bana, arka arkaya maçlar, hem fiziken hem zihnen bizleri yıpratıyor. Robot olmadığımız FIFA'nın dikkate alması gereken bir şey. Biz insanız ve iyileşmemiz gerekiyor ve her gün oynayamayız, bizim de bir molaya ihtiyacımız var” diye konuştu.