Biz yerden yere vuruyoruz ama UEFA vazgeçmiyor. Halil Umut Meler'e dev görev

Hamza Özalkuş
Biz yerden yere vuruyoruz ama UEFA vazgeçmiyor. Halil Umut Meler'e dev görev
UEFA, Türkiye'nin en çok eleştirilen hakemlerinden olan Halil Umut Meler'i çok önemli bir maçta görevlendirdi.

Türk futbolunda en çok eleştirilenlerin başında geliyor hakemler. Ve içlerindeki Halil Umut Meler.

Ama UEFA, Halil Umut Meler'den vazgeçmiyor. Üstelik bu kez dev bir maçta görevlendirdi.

Meler'in, Liverpool ile Atalanta arasında 11 Nisan Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçını yöneteceği açıklandı.

İngiltere'de saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler.

Alper Ulusoy VAR, Abdülkadir Bitigen ise AVAR olarak görev yapacak.

İlgili Haberler
Olympiakos Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
Fatih Altaylı 'Ulan edepsizler' diyerek açıkladı. Türk futbolundaki hakem çetesinin ipliğini pazara çıkardı
Şimdi Fenerbahçe'yi eleştiriyorlar ama Galatasaray'ın da Fenerbahçe maçına çıkmadığı ortaya çıktı
Son Haberler
Halving coşkusu Block Earner'da yaşanıyor: Fiyatı doğru tahmin et, MacBook Air kazan! Gündem
Halving coşkusu Block Earner'da yaşanıyor: Fiyatı doğru tahmin et, MacBook Air kazan!
Tractor taraftarı Türkçe eğitim yasağını protesto etti Gündem
Tractor taraftarı Türkçe eğitim yasağını protesto etti
Bergüzar Korel takıntılarını ilk kez açıkladı Magazin
Bergüzar Korel takıntılarını ilk kez açıkladı
İnternette geçirdiği zamanı gelire dönüştürmek isteyenlere yeni kripto para projesi Gündem
İnternette geçirdiği zamanı gelire dönüştürmek isteyenlere yeni kripto para projesi
İki gencin uçaktaki görüntüleri yolcuları ayağa kaldırdı: ‘Gördüğüm en kötü şey’ Dünya
İki gencin uçaktaki görüntüleri yolcuları ayağa kaldırdı: ‘Gördüğüm en kötü şey’
Küresel kripto borsası Türkiye pazarına açılıyor Gündem
Küresel kripto borsası Türkiye pazarına açılıyor
Eriyen kar şelale oluşturdu Yerel Haberler
Eriyen kar şelale oluşturdu