Biz yerden yere vuruyoruz ama UEFA vazgeçmiyor. Halil Umut Meler'e dev görev

Türk futbolunda en çok eleştirilenlerin başında geliyor hakemler. Ve içlerindeki Halil Umut Meler.

Ama UEFA, Halil Umut Meler'den vazgeçmiyor. Üstelik bu kez dev bir maçta görevlendirdi.

Meler'in, Liverpool ile Atalanta arasında 11 Nisan Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçını yöneteceği açıklandı.

İngiltere'de saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler.

Alper Ulusoy VAR, Abdülkadir Bitigen ise AVAR olarak görev yapacak.