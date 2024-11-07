“Bizans’a Yelken Açmak” sergisi Çinili Hamam’da

24 Ekim’de açılan ve 31 Aralık tarihine dek ziyaret edilebilecek olan sergi, Yunan sanatçı Alekos Fassianos’un (1935-2022) eserlerini, Bizans mirasının kalıntıları arasında sunuyor.

Sergi, hem Fassianos’un kendine özgü sanatı hem de hamamın tarihi atmosferi ile sanatseverlere düşündürücü ve mistik bir deneyim vadediyor.

Alekos Fassianos, antik dönem ve modernizmi harmanladığı kendine has tarzıyla tanınan ve sanat pratiği resim, seramik, tasarım, mimari, şiir gibi farklı disiplinleri kapsayan dünyaca ünlü bir sanatçı. Gündelik hayatı mitolojik bir anlatıya dönüştürme gücüne sahip olan sanatçının eserleri, canlı renkleri ve akıcı çizgileriyle tanınıyor.