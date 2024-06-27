‘Bizi kadın yönetemez’ diyerek site yöneticisini darp ettiler

Düzenleme: Kaynak: İHA
‘Bizi kadın yönetemez’ diyerek site yöneticisini darp ettiler

Gaziantep’te site yöneticiliği yapan Gülşen Hasgül, bıçaklı saldırıya uğradı. Eski yönetim tarafından tehdit edildiği belirtilen Hasgül’e "Bizi bir kadın yönetemez, yöneticiliği bırakacaksın" denildiği kaydedildi.

Gaziantep’te Kuzeyşehir Mahallesi'nde site yöneticiliği yapan Gülşen Hasgül, 11 Mart 2024 tarihinde kar maskeli 3 kişi tarafından saldırıya uğradı ve bıçaklandı. Saldırganlar, "Kadın dediğin evde oturur" diyerek Hasgül'ü istifa etmeye zorladı.

Hasgül ve ailesi, eski yönetim tarafından uzun süredir tehdit ve hakarete maruz kaldığını ifade etti.

"KADIN DEDİĞİN EVDE OTURUR"

Hasgül ailesi eski yönetim tarafından uzun süredir tehdit ve hakaretlere maruz kaldığını ve bu durumun devam ettiğini iletti. Gülşen Hasgül, yönetici olduğu günden bu yana, sürekli olarak hakarete uğradığını belirterek “Bizi bir kadın yönetemez, yöneticiliği bırakacaksın. Kadın dediğin evinde oturur” ifadeleriyle tehdit edildiğini iletti.

Hasgül, aynı zamanda bu süreçte tacizlere de maruz kaldığını ifade ederek, “Sitede tacizlere de uğradım. Onun dışında eski yönetim benim olmadığım grupta paylaşım yapıp numaramı dağıtmıştı insanlara. Şikayetçi olmuştum. Davayı çekmem ile ilgili beni sıkıştırmışlardı daha sonra nasıl olduysa takipsizlik verildi yine.” ifadelerini kullandı.

TEHDİTLER SÜRÜYOR

“Beni bıçakladılar, eşimi darbettiler. Sürekli küfür ve hakaretlere maruz kaldık. Şikayette de bulunduk ancak nasıl oluyorsa hiçbir şey yapılmıyor bu şahıslara. Öldürmekle tehdit ediyorlar hâlâ'' ifadelerini kaydeden Hasgül, saldırgan kişilerin kendilerine hiçbir şey yapılmayacaklarını söylediklerini belirtti ve hayatlarının tehlikede olduğu siteden taşındıklarını ifade etti.

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