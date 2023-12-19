Bizi kıskanan Avrupa'da enflasyon en düşük seviyeyi gördü

Editör: Büşra Kapan

Merkez Bankaları enflasyonu bastırabilmek adına sıkılaşma politikaları uyguluyor. Bu adımlar enflasyon üzerinde yavaş yavaş etkili oluyor.

Bugün Euro Bölgesi’nde enflasyon rakamları takip edildi. Euro Bölgesi’nde enflasyon yıllık bazda yüzde 2,4 ile beklentilere paralel olarak açıklandı. Enflasyon geçtiğimiz ay yıllık bazda yüzde 2,9 olarak açıklanmıştı.

Enflasyon aylık bazda ise yüzde eksi 0,6 ile beklentilerin altında açıklandı. Enflasyonun aylık bazda yüzde eksi 0,5 olarak açıklanması bekleniyordu. Önceki ay ise yüzde 0,1 olarak açıklanmıştı.

Euro Bölgesi’nde enflasyonun gerileme kaydettiği görülüyor. Ancak Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) yüzde 2 hedefinin hala üzerinde seyrediyor.

Gelen enflasyon rakamları sonrası AMB üyelerinden açıklamalar geldi. AMB üyesi Villeroy Merkez Bankası'nın enflasyonun hedefe indiğine emin olana kadar faizlerin yüzde 4'te kalması gerektiğini, 2024'te bir noktada faiz indirimlerinin başlayabileceği sinyalini verdi.

Villeroy “sabırlı” olmak gerektiğini belirtirken erken faiz indirimi olursa enflasyonun yeniden yükselme riskiyle karşı karşıya olacaklarını dile getirdi.

Enflasyon rakamları sonrası Euro/Dolar paritesi TSİ 13.40’ta 1,0947 seviyesinde hareketleniyor.