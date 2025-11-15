2026 FIFA Dünya Kupası’na Kanada, Meksika ve ABD ev sahipliği yapacak. Turnuva tarihinde ilk kez 48 takım sahne alacak. 48 ülkeden biri olmak isteyen Türkiye A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan'ı 2-0 yenerek Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki son maçı öncesi Dünya Kupası rüyasını sürdürdü. Ancak İspanya'nın deplasmanda Gürcistan'ı 4-0 mağlup etmesiyle 'Bizim Çocuklar'ın direkt olarak Dünya Kupası'na katılma şansı mucizelere kaldı.

BİRİNCİ SENARYODA TÜRKİYE'NİN ŞANSI YOK DENECEK KADAR AZ

Avrupa kıtasından 16 ülke finallere katılacak ve Türkiye de bu kontenjanlardan birini almak için mücadele ediyor. 12 grup birincisi direkt olarak Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak. Milliler, son maçını lider İspanya ile 15 Kazım 22.45'te deplasmanda yapacak. FIFA turnuvalarında ikili değil genel averaja bakılıyor. Bu yüzden kendi sahasında İspanya'ya 6-0 kaybeden Türkiye eğer deplamanda rakibini mağlup ederse iki ülke 15 puana gelecek. Burada devreye genel averaj giriyor. İspanya'nın son maç öncesi +19 avantajı bulunuyor. Türkiye ise +5 averajda. Millilerin rakibini geçmesi için 7 farklı kazanması gerekiyor. Bu da ilk senaryoda işlerin mucizeye kaldığını gösteriyor.

PLAY-OFF'TA İKİ GALİBİYET ŞART

Avrupa'da Dünya Kupası'na katılmak için 12 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi’nden Dünya Kupası’na doğrudan katılamamış en iyi 4 takım yani 16 ülke play-off oynayacak. Burada İspanya maçı tekrar önem kazanıyor. Çünkü yüksek puanlı ülkeler maçlarını kendi sahasında oynama avantajını kazanacak.

Mart 2026’da oynanacak play-off’lar tek maç eleme sistemiyle oynanacak. Kuralar sonucunda 16 ülke 4 torbaya ayrılacak. çekilen kurayla 4'lü 4 grup oluşacak. Birinci ve ikinci torbada olan takımlar ilk maçlarda ev sahibi avantajına sahip olacak. İlk maçta rakiplerin geçen takımlar bir üste yükselecek. Sıralamada önde olan ülkenin evinde Dünya Kupası'na katılmak için final yapılacak. Böylece Avrupa kıtasından Dünya Kupası'na gidecek 4 takım belli olacak.